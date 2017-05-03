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موناكو يسقط بثنائية هيجواين أمام يوفنتوس في دوري الأبطال

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موناكو يسقط بثنائية هيجواين أمام يوفنتوس في دوري الأبطال موناكو يسقط بثنائية هيجواين أمام يوفنتوس في دوري الأبطال

التحرير

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خسر فريق موناكو الفرنسي من ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب لويس الثاني، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 

أحرز جونزالو هيجواين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 29 في الشوط الأول، ليعود مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة الـ59 من عمر الشوط الثاني. 

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وشهدت المباراة ظهور 4 بطاقات صفراء، 3 من نصيب لاعبي يوفنتوس، وبطاقة وحيدة من نصيب موناكو. 

ويقام لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب يوفنتوس أرينا معقل الفريق الإيطالي.

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التحرير

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