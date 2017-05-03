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حظك اليوم برج العذراء الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: توقع بعض الفرص الجيدة التي قد تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة

عاطفياً: تربكك بعض مواقف الشريك وتضعك في موقف أضعف وتثير معه نقاشات حامية

صحياً: خذ قسطاً وافياً من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفية والتسلية

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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