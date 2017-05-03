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خالد يوسف: «عمرو سعد مالوش في السياسة.. ولو اتكلم تاني هضربه»

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خالد يوسف: «عمرو سعد مالوش في السياسة.. ولو اتكلم تاني هضربه» خالد يوسف: «عمرو سعد مالوش في السياسة.. ولو اتكلم تاني هضربه»

التحرير

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قال المخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف، ردًا على استنكار الفنان عمرو سعد، له، لتخليه عن دعم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بعد أن كان منسقًا لحملته الانتخابية، إن «سعد مالوش في السياسة أصلًا.. ولو اتكلم فيها تاني هضربه».

وأضاف يوسف، خلال حواره ببرنامج «أنا وأنا»، عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامية سمر يسري، أن دعمه للرئيس عبد الفتاح ، وتخليه عن مناصرة «صباحي» نابعًا من خوفه على مصلحة الوطن.

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وتابع: «صباحي صديقي وهيفضل صديقي، ودفعني إلى تأييد السيسي، ولم تهتزّ علاقتي به، أنا قاتلت من أجل نجاح صباحي في 2012 لأنه كان الأصلح من وجهة نظري، ولكن هناك إرادة شعبية جامعة شاورت على بطل اسمه السيسي».

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التحرير

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