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أحمد موسى: «صندوق النقد شايف إن إحنا ماشيين غلط»

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أحمد موسى: «صندوق النقد شايف إن إحنا ماشيين غلط» أحمد موسى: «صندوق النقد شايف إن إحنا ماشيين غلط»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء، إن بعثة صندوق النقد الدولي في زيارة لمصر حاليًا، للوقوف على آخر المستجدات تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

وأضاف: «لقوا أن الدنيا مش متظبطة، شافوا إن اللي إحنا ماشيين فيه غلط، خاصةً مع شكاوى الناس المستمرة، الناس فعلًا بتصوّت من الأسعار».

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن التضخم زاد بمقدار 30% لأول مرة منذ عام 1986، ما خلق أعباء على المواطن المصري وزيادة كبيرة في العديد من السلع، موضحًا أن أصبحت مجبرة على تعديل الإجراءات بما يخفض الأسعار بأي شكل.

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واختتم بقوله: «لو صندوق النقد طلع قال إن البلد دي مش جادة في الإصلاحات الاقتصادية هيحصلنا مشاكل كبيرة، هتبقى مصيبة، لازم نعالج الموقف في أسرع وقت».

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التحرير

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