«مكرم»: العاملون بماسبيرو قليلو الموهبة.. و«الشريف» أنشط وزير إعلام

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الأربعاء، إن صفوت الشريف، وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان من أنشط وزراء الإعلام في تاريخ مصر وأكثرهم إنجازًا، ولكن علاقته بالصحافة كانت تنسيقية عابرة تقوم على الصداقة أكثر منها على التدخل، وذلك خلاف علاقته بالإعلام.

وأضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «ماسبيرو تعداده ضخم ويشمل 38 ألف شخص، والعاملون به قليلو الموهبة، لأن الكفاءات اختُطفت منه، والحريات به محدودة، وهذه هي الأمراض الأساسية داخل التليفزيون».

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وأوضح أن ماسبيرو ليس لديه الحرية الموجودة في أي قطاع خاص فضلًا عن إمكانياته، مشدّدًا على أنه لابد من أن يكون هناك توزيع لقوة العمل لضمان الاستفادة من الطاقات المهدرة.