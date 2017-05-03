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حظك اليوم برج الأسد الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تحقّق انتصارت مهمّة في العمل، وإنجازاً مهماً يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك

عاطفياً: تكثر أحلامك هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات العاطفية

صحياً: لا تخفف من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار الحارّة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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