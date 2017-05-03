ماكرون: محاربة الإرهاب أولوية.. ولوبن: سنغلق المساجد الأصولية

كتب - علاء المطيري:

قال المرشح المستقل إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إن محاربة الإرهاب هو أولوية رئيس فرنسا القادم ويجب تعزيز إجراءات مواجهته قبل وقوع العمليات، وسنقوم بتعزيز الإجراءات لمنع وقوع العمليات ووضع ملفات لمن يمثلون على تهديد إرهاب.

وأكد ماكرون في آخر مناظرة مع منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن قبل جولة الإعادة يوم الأحد، أنه يمكن أن يتم طرد بعض الأشخاص، ومراقبة آخرين، والجهود الاستخباراتية يجب أن تكون في جميع الأراضي الفرنسية وخاصة في الإنترنت.

من جانبها قالت لوبن، إنه "علينا أن نغلق المساجد الأصولية وأن نغلق الاتحادات الإسلامية التي تدعم ماكرون".

واتهمت منافسها ماكرون بقبول دعم من ينادون بالقتل ورجم النساء من الإسلاميين المتشددين.

وتابعت: "علينا أن نوقف الدعم الذي يأتي من الخارج لدعم الإخوان المسلمين وخاصة من قطر، ويجب فرض عقوبات على استمثارات البلدان التي تدعم المتشددين في فرنسا.. علينا أن نستأصل أيديولوجيات الأصولية الإسلامية في بلدنا، وماكرون لن يفعل ذلك لأنه بين أيديهم.