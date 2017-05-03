بأمر السيسي والمحافظ.. إحلال وتجديد منازل الأهالي غير القادرين بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إحلال وتجديد منازل الأهالي غير القادرين وتأهيلها بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، أنهم "حصروا 25 منزلاً بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، و17 منزلًا بقرية الدويرات وأولاد علي بمركز المنشاة".

وأوضح المحافظ أن المنطقة العسكرية الجنوبية بالتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية تابعت تلك المنازل، ورفعت تقريرًا هندسيًا لها، ووضعت تصور لتطويرها، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السسيسي.

وأشاد "عبد المنعم" بتلك المبادرة، التي تؤكد حرص الرئيس على الارتقاء بالوحدات السكنية بتلك القرى البعيدة، تعزيزًا للدور المجتمعي للقوات المسلحة.