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"عرض أزياء من الورق وأكياس الشيبسي".. في مهرجان "الزبالة" بالأقصر

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"عرض أزياء من الورق وأكياس الشيبسي".. في مهرجان "الزبالة" بالأقصر "عرض أزياء من الورق وأكياس الشيبسي".. في مهرجان "الزبالة" بالأقصر

مصراوي Masrawy

عرض أزياء من الورق وأكياس الشيبسي في مهرجان الزبال

الأقصر - محمد محروس:

تنظم مؤسسة "رؤيتي" للتنمية الشاملة والطفل بمحافظة الأقصر، أول مهرجان للزبالة، يوم 19 مايو الجاري بمركز شباب العوامية بالتعاون مع مؤسسة آدم للتنمية الإنسانية.

وقالت عزة القاضى، رئيس مؤسسة رؤيتى بالأقصر، إن المهرجان يهدف لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة والشخصية لدى الأطفال والنشء.

وأضافت "القاضي" أن المهرجان يتضمن ورش عمل ومعرض لفن إعادة تدوير المخلفات، بالإضافة لتدشين حملة لنظافة شوارع المحافظة، والإعلان عن افتتاح "زبالة ستور" لشراء المخلفات، كما يشمل المهرجان عرض أرزياء من الورق وأكياس الشبسيى والقمامة.

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