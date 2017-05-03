مناظرة "الرئاسة الفرنسية": ماكرون "أنت تكذبين" ولوبن "توقف عن عجرفتك"

كتب - علاء المطيري:

اتهمت مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية منافسها إيمانويل ماكرون بـ"سبها"، بينما قال لوبان إنها "تواصل الكذب وأنها تتحدث عن الماضي".

جاء ذلك في آخر مناظرة قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة الأحد المقبل بين مرشحي الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبن، التي تنقلها قناة "فرنسا 24"

وقال ماكرون: "الفرنسيون لا يريدون التجربة وأنت تتحدثين دومًا عن الماضي وأنت تكذبين دائمًا وأبدأ، وأنا جدي في حين أن مشروع لوبن غير جدي".

بينما ردت لوبن "توقف عن عجرفتك، الفرنسيون اختاروك لأنه لم يكن هناك مرشح آخر".