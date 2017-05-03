أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مناظرة "الرئاسة الفرنسية": ماكرون "أنت تكذبين" ولوبن "توقف عن عجرفتك"

Google+ Print
مناظرة "الرئاسة الفرنسية": ماكرون "أنت تكذبين" ولوبن "توقف عن عجرفتك" مناظرة "الرئاسة الفرنسية": ماكرون "أنت تكذبين" ولوبن "توقف عن عجرفتك"

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون ومارين لوبن

كتب - علاء المطيري:

اتهمت مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية منافسها إيمانويل ماكرون بـ"سبها"، بينما قال لوبان إنها "تواصل الكذب وأنها تتحدث عن الماضي".

جاء ذلك في آخر مناظرة قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة الأحد المقبل بين مرشحي الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبن، التي تنقلها قناة "فرنسا 24"

وقال ماكرون: "الفرنسيون لا يريدون التجربة وأنت تتحدثين دومًا عن الماضي وأنت تكذبين دائمًا وأبدأ، وأنا جدي في حين أن مشروع لوبن غير جدي".

بينما ردت لوبن "توقف عن عجرفتك، الفرنسيون اختاروك لأنه لم يكن هناك مرشح آخر".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

أبرز ما جاء في مناظرة ماكرون لوبان

أبرز ما جاء في مناظرة ماكرون لوبان

فرنسا: ماكرون يتقدم بشكوى قانونية ضد اتهامه بإخفاء ثروته

فرنسا: ماكرون يتقدم بشكوى قانونية ضد اتهامه بإخفاء ثروته

"المؤبد" لخفير نظامي في "اختلاس هيروين بـ 7 ملايين جنيه" بالشرقية

"المؤبد" لخفير نظامي في "اختلاس هيروين بـ 7 ملايين جنيه" بالشرقية