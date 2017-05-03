خالد جلال: الزمالك واجه سوء حظ أمام الإسماعيلي

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قال خالد جلال، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه تسيَّد مباراة الإسماعيلي منذ البداية، ولم يتمكن "الدراويش" من شن هجمة على الفريق الأبيض.

وأوضح، في كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدوري، وانتهى بالتعادل، أن الزمالك واجه سوء حظ في المباراة، ولم يتمكن من ترجمة الفرص التي سنحت له لأهداف، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي إيناسيو سيعمل على حل مشكلة العقم التهديفي.

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وتوقع تحسن الجانب الهجومي للفريق في الفترة المقبلة، منوهًا بأنه لا يقلق من تأثير نتائج المباريات المحلية على الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واختتم: "سيركز الزمالك على مباراة المقاولون، وبعدها يركز على البطولة الإفريقية".