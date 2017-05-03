مدرب الإسماعيلي: راض عن النتيجة أمام الزمالك

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قال أبو طالب العيسوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن المباراة أمام الزمالك، والتي انتهت بدون أهداف، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، كانت قوية ولقاء قمة أمام منافس قوي، مؤكدًا أنه لعب للمكسب.

وشدد، في حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء، علة أنه "ذاكر" الزمالك جيدا، خاصة وأن المنافس لديه أطرافًا قوية مثل شيكابالا وأحمد رفعت ومصطفى فتحي، مضيفًا أنه حرص على الاستحواذ على وسط الملعب، وخلق كثافة عددية، مع اللجوء للهجمات المرتدة، لكن الإجهاد أثر على لاعبيه بسبب ضغط المباريات.

وأكد المدير الفني أنه راض عن النتيجة والأداء، مشيرًا إلى أن فريقه كان قادر على الفوز، وبالمثل الزمالك.

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ونوه العيسوي بأن الإسماعيلي منذ بداية الدور الثاني، وهناك تغير في أدائه، سواء بالتنظيم الدفاعي أو الكثافة الهجومية للفريق، موضحًا أنه فاز على المصري في المباراة السابقة، وتعادل مع إنبي قبلها.

وبيَّن أن إصابة حسني عبد ربه ومحمد هاشم في مباراة الزمالك أربكت حسابات الجهاز الفني للفريق، لافتًا إلى أن"عبد ربه" سيجري أشعة على قدمه، وأضاف أن فريقه يستحق مكافأة على هذا التعادل.