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طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين

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طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين

التحرير

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قال الدكتور أيمن فريد، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إن باسم مرسي مهاجم الفريق، ومعروف يوسف لاعب الوسط، يعانيان من إجهاد عضلي تعرضا له في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وشدد على أن الثنائي سيخضعان لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد موقفهما، موضحًا أن إصابتهما بسيطة، ولن تؤدي لغيابهما عن مباريات الفريق.

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 وأشار فريد إلى أن حسني فتحي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية وسيجري أشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الاصابة وفترة العلاج.

وتعادل الزمالك مع الاسماعيلي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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