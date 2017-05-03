أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: قد تطرأ مساعدة ما أو حظ من السماء يفتح أمامك بعض الأبواب المغلقة ويؤازرك لتخطي المصاعب

عاطفياً: لا تفرض أي شروط على الحبيب قبل أن تستمع الى وجهة نظره وتحللها وتخلص منها برأي

صحياً: اعتمد نظاماً غذائياً صحياً ومدروساً يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى