حظك اليوم برج الثور الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: قد تعيش مخاوف لا أساس لها وتختلق لنفسك ازمة لشدة توترك وتفقد قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي



عاطفياً: قد تركز على علاقة عاطفية تسبب لك القلق والإزعاج وتنفر المقربين منك



صحياً: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads