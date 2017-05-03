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بالفيديو- التعليم: واقعة امتحان اللغة العربية في الجيزة غش وليس تسريب

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بالفيديو- التعليم: واقعة امتحان اللغة العربية في الجيزة غش وليس تسريب بالفيديو- التعليم: واقعة امتحان اللغة العربية في الجيزة غش وليس تسريب

مصراوي Masrawy

الدكتور رضا حجازي

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن نشر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالجيزة يعد غشًا إلكترونيًا وليس تسريب.

وأوضح حجازي- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الأربعاء أن موظف في مدرسة بأبو النمرس يعمل مستشار تعليمي قام بتصوير ورقة الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مضي نصف الوقت، لافتًا إلى تحرير محضر للموظف المتهم وتحقيق وزارة التربية والتعليم في الواقعة.

وطمأن رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن إجراءات حماية أوراق امتحانات الثانوية العامة تختلف عن امتحانات النقل.

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