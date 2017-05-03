أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- أبو شقة: إقامة الأجانب في مصر مقابل وديعة لا يرتبط بمنحهم الجنسية

Google+ Print
بالفيديو- أبو شقة: إقامة الأجانب في مصر مقابل وديعة لا يرتبط بمنحهم الجنسية بالفيديو- أبو شقة: إقامة الأجانب في مصر مقابل وديعة لا يرتبط بمنحهم الجنسية

مصراوي Masrawy

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتبت- سحر عزام:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن منح الإقامة للأجانب مقابل أموال ليست بدعة ومطبقة في عدد من الدول، مشيرًا إلى أن منح الإقامة مقابل وديعة دولارية غير مرتبط بمنح الجنسية.

وأضاف أبو شقة- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الأربعاء- أن منح الجنسية يتم وفق قانون آخر يضع ضمانات شديدة التعقيد تتعلق باعتبارات الأمن القومي المصري، مطمئنا المواطنين بأن منح الإقامة مقابل وديعة لا علاقة له بمنح الجنسية المصرية.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة مالية له ضوابط حاكمة وبعد إجراءات أمنية، مؤكدًا عدم تحديد مبلغ الوديعة المالية الخاصة بالإقامة حتى الآن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام للانتاج الحربي: مسألة الهبوط لن تحسم قبل الجولة الأخيرة

ستاد مصر - المدرب العام للانتاج الحربي: مسألة الهبوط لن تحسم قبل الجولة الأخيرة