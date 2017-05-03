بالفيديو- أبو شقة: إقامة الأجانب في مصر مقابل وديعة لا يرتبط بمنحهم الجنسية

كتبت- سحر عزام:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن منح الإقامة للأجانب مقابل أموال ليست بدعة ومطبقة في عدد من الدول، مشيرًا إلى أن منح الإقامة مقابل وديعة دولارية غير مرتبط بمنح الجنسية.

وأضاف أبو شقة- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الأربعاء- أن منح الجنسية يتم وفق قانون آخر يضع ضمانات شديدة التعقيد تتعلق باعتبارات الأمن القومي المصري، مطمئنا المواطنين بأن منح الإقامة مقابل وديعة لا علاقة له بمنح الجنسية المصرية.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة مالية له ضوابط حاكمة وبعد إجراءات أمنية، مؤكدًا عدم تحديد مبلغ الوديعة المالية الخاصة بالإقامة حتى الآن.