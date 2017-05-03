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وزير الصحة يحل أزمة أطباء التكليف.. ويقرر إدراج المستشفيات التعليمية ضمن الحركة

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وزير الصحة يحل أزمة أطباء التكليف.. ويقرر إدراج المستشفيات التعليمية ضمن الحركة وزير الصحة يحل أزمة أطباء التكليف.. ويقرر إدراج المستشفيات التعليمية ضمن الحركة

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عماد الدين راضي

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان قرارًا مساء اليوم الأربعاء، بإدراج حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية مع حركة النيابات العامة التى تجريها وزارة الصحة فى حركة واحدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القرار يأتي في إطار استجابة الوزارة لمطالب أطباء التكليف ، ورفع العبء عنهم فى المفاضلة بين التخصصات والجهات فى حركة النيابات، لافتا الى أن ذلك سيعطيهم فرصة أكبر فى اختيار التخصصات.​

من جانبه أشار الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للموارد البشرية والتدريب، ورئيس اللجنة العليا للتكليف الى أنه فيما يخص بدل الراحات للأطباء والترشيح الوزارى والنيابات الاستثنائية للأطباء المكلفون على المناطق النائية، وتعديل التكليف للمجندين، فإن هذة القواعد مطبقة بالفعل فى الحركات السابقة منذ أعوام ومعلنة من خلال الموقع الالكترونى للوزارة www.egypt.gov.eg) – تكليف الاطباء)، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار بإلغائها.

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