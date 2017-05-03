«ليفربول» يطلق اسم «دالجليش» على مدرج بملعبه

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أعلن فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تغيير اسم مدرج سينتيناري في معقله (ملعب آنفيلد) إلى مدرج كيني دالجليش، تكريما لإسهامات النجم الأسطوري الأسكتلندي، طوال مسيرته مع النادي كلاعب ومدرب.

وخلال احتفاله بمرور 125 عاما على تأسيسه، ذكر ليفربول، اليوم الأربعاء، أنه اتخذ هذا القرار اعترافا من إدارته بـ"المساهمة الفريدة للنادي" التي قدمها دالجليش.

ويعتبر دالجليش صاحب الـ66 عاما، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، حيث ساهم في تتويج الفريق بستة ألقاب محلية، بالإضافة لثلاث بطولات أوروبية خلال 515 مباراة خاضها مع الفريق.

وقاد "دالجليش "ليفربول للتتويج بلقب الدوري في ثلاث مناسبات كمدرب، كما لعب دورا ضخما في المجتمع المحلي أيضا.

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وأعلن ليفربول في بيان "بعيدا عن الملعب، قدم دالجليش مساهمات غير محدودة للنادي ولمدينة ليفربول، بسبب الدور القيادي الذي لعبه في أعقاب كارثة ملعب هيلزبره، والدعم الذي قدمه هو وأسرته على مر السنين لأقارب أولئك الذين فقدوا أرواحهم".

أضاف بيان ليفربول "علاوة على ذلك، فقد أسس برفقة زوجته مارينا جمعية خيرية عام 2005 تهدف إلى مساعدة مرضى السرطان وعائلاتهم".

واختتم بيان النادي الانجليزي قائلا "إن قيم دالجليش هي تجسيد لـ(طريق ليفربول)، وروح النادي، ولهذا السبب قرر النادي تكريمه بتلك الطريقة".