أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أياكس يقسو على ليون ويضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي

Google+ Print
أياكس يقسو على ليون ويضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي أياكس يقسو على ليون ويضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تغلب فريق أياكس أمستردام الهولندي، على نظيره فريق ليون الفرنسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب أمستردام أرينا، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح تراوري التسجيل للفريق الهولندي في الدقيقة الـ25 من بداية المباراة، قبل أن يضيف دولبيرج الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ34، وفي الدقيقة الـ49 أضاف يونس الهدف الثالث لأياكس، فبل أن يسجل فالوبينا هدف الضيوف في الدقيقة الـ66، وعاد تراوري ليضيف الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ71.

شاهد أيضا

بهذه النتيجة يضع "أياكس" قدمًا في نهائي البطولة، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الـ11 من مايو الحالي على ملعب بارك أولمبيك ليون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»