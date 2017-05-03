أياكس يقسو على ليون ويضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي

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تغلب فريق أياكس أمستردام الهولندي، على نظيره فريق ليون الفرنسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب أمستردام أرينا، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح تراوري التسجيل للفريق الهولندي في الدقيقة الـ25 من بداية المباراة، قبل أن يضيف دولبيرج الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ34، وفي الدقيقة الـ49 أضاف يونس الهدف الثالث لأياكس، فبل أن يسجل فالوبينا هدف الضيوف في الدقيقة الـ66، وعاد تراوري ليضيف الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ71.

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بهذه النتيجة يضع "أياكس" قدمًا في نهائي البطولة، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الـ11 من مايو الحالي على ملعب بارك أولمبيك ليون.