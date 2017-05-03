في يومهما العالمي.. أحبار الصحافة تجف

التحرير

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يحتفل أهل الصحافة، بيومها العالمى وسط محنة، حسب رأى أهلها، الذين يشتكون من "التضييق" الذى يطبق خناقه على المهنة يومًا بعد آخر، مهددًا بقاءها. واقع لم يترك لهم سوى سؤالًا واحدًا.. هل ترفع الأقلام وتجف الصحف؟

- بين «التقنين» و«التقييد».. ألغام على بلاط السلطة الرابعة

الكاتب الصحفي، صلاح عيسى، قال إن الأساس في الحقوق هو تقنينها، حتى يلتزم كل من يمارسها بحقه والحقوق المكفولة بالحماية للآخرين، وأهم شيء لحماية المؤسسات الإعلامية هو إصدار قانون تنظيم الصحافة الاعلام، وهو الجزء الثاني من القانون الذي صدر الجزء الأول منه تحت عنوان التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام... «التفاصيل اضغط هنا»

- اليوم العالمي للصحافة| أقرته منظمة واختزله أصحاب المهنة في «هاشتاج»

"لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا"..هكذا نص إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا عام 1991، لإختيار الثالث من مايو "اليوم العالمي لحرية الصحافة"... «التفاصيل اضغط هنا»

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- بين الأسوأ فى تاريخها والحرية مكفولة.. الصحافة فى عيون أهلها

أكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، أن الصحافة المصرية في محنة تتعلق بالمهنة نفسها وما تواجهه، فالصحافة الورقية في العالم كله تتعرض لما يمكن تسميته بالانقراض، إزاء زحف الصور الأخرى للصحافة وبالأخص الصحافة الإلكترونية والسماوات المفتوحة للفضائيات، حيث افقدت هذه التطورات الصحافة الورقية ميزة السبق إلى الخبر.

أضاف قنديل، أن المحنة في مصر مضاعفة، لأنه مع التطورات الاقتصادية وهلاك الجنيه المصري أصبحت صناعة الصحافة مكلفة للغاية، ومع تقلص سوق الإعلان زادت المهنة تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الأجواء المحيطة بالصحافة عموما سواء صحافة ورقية أو الكترونية أو مسموعة أو مقروءة في محنة سببها الأوضاع السياسية في البلاد، وزيادة القبضة الأمنية التي تؤثر مباشرة على سقف حرية الصحافة في مصر.. «التفاصيل اضغط هنا»

- بالأسماء والأرقام.. انتهاكات واعتقالات بصاحبة الجلالة في يومها العالمي

فى 5 فبراير2011، سجلت الصحافة أول شهيد لها، وهو الشهيد المصور محمد محمود بخيت، وكان يعمل مصورًا صحفيّا بـأحد إصدارات "الأهرام "، حيث توفى بأحدى مستشفيات القاهرة متأثرًا بطلقات قناصة أصابته أثناء التقاطه صور الاشتباكات بالقرب من ميدان التحرير. وفى ديسمبر 2012 استشهد الشهيد الصحفى الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة «الفجر»، وذلك خلال أحداث الاشتباكات أمام الاتحادية فى عهد الإخوان.

الزميل تامر عبد الرءوف، مدير مكتب جريدة «الأهرام» بمحافظة البحيرة، لقى مصرعه بحادث «حظر التجوال» فى أغسطس 2013، وميادة أشرف الصحفية في جريدة الدستور شهيدة الصحافة، راحت ضحية اشتباكات بين قوات الأمن وإحدى مسيرات الإخوان، وكذلك الزميل أحمد سمير عاصم، وهو أول شهداء الصحافة المصرية بعد 30 يونيو، واستطاع أن يلتقط الشهيد صورة لقاتله بكاميرته قبل أن يسقط برصاص القناص.. «التفاصيل اضغط هنا»