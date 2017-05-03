أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مكرم محمد أحمد: «أقوم بمهام وزير الإعلام وأكثر»

Google+ Print
مكرم محمد أحمد: «أقوم بمهام وزير الإعلام وأكثر» مكرم محمد أحمد: «أقوم بمهام وزير الإعلام وأكثر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الأربعاء، إن مهام منصبه الجديد توازي مهام وزير الإعلام إضافةً إلى مهام أخرى،مشيرا إلى أن أعمال المنصب الوزاري كانت قائمة على ملاحظات التليفزيون، وعلاقة محدودة بالصحافة، عدا بعض الإشارات والتوجيهات.

وأضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن وزير الإعلام لم يكن منغمسًا في إعادة تنظيم الصحافة أو أوضاع مؤسساتها بهذه الصورة التي عليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شاهد أيضا

وأكد أنه يحاول بقدر الإمكان أن يفعل ما يستطيع، وسيبذل قصارى جهده من أجل المنصب، مشدّدًا على أن حجم الأزمة الإعلامية القائمة كبير جدًا، ولكنه يأمل أن يصنع شيئًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»