مكرم محمد أحمد: «أقوم بمهام وزير الإعلام وأكثر»

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الأربعاء، إن مهام منصبه الجديد توازي مهام وزير الإعلام إضافةً إلى مهام أخرى،مشيرا إلى أن أعمال المنصب الوزاري كانت قائمة على ملاحظات التليفزيون، وعلاقة محدودة بالصحافة، عدا بعض الإشارات والتوجيهات.

وأضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن وزير الإعلام لم يكن منغمسًا في إعادة تنظيم الصحافة أو أوضاع مؤسساتها بهذه الصورة التي عليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وأكد أنه يحاول بقدر الإمكان أن يفعل ما يستطيع، وسيبذل قصارى جهده من أجل المنصب، مشدّدًا على أن حجم الأزمة الإعلامية القائمة كبير جدًا، ولكنه يأمل أن يصنع شيئًا.