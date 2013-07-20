أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| إطلاق ستة ملصقات دعائية جديدة للجزء الثاني من 300

Google+ Print
بالصور| إطلاق ستة ملصقات دعائية جديدة للجزء الثاني من 300 بالصور| إطلاق ستة ملصقات دعائية جديدة للجزء الثاني من 300

كتب : عمرو عز الدين منذ 24 دقيقة

خلال مهرجان كوميك كون السنوي 2013، والمقام في مدينة سان دييجو الأمريكية، طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم 300، والذي يحمل عنوان Rise Of An Empire، مجموعة جديدة من الملصقات الدعائية للفيلم، بلغ عددها 6 ملصقات.

وحملت الملصقات الجديدة صورا لشخصيات الفيلم الرئيسية، من بينهم الملك الفارسي زيركسيس والقائد اليوناني ثيمستوكليس وزوجة ملك اليونان ليونايديس، الملكة جورجو، وأرتميسيا.

ويدور الجزء الثاني من الفيلم حول المعركة الكبرى بين جيوش الفرس بقيادة الملك الفارسي زيركسيس، الذي يقوم بدوره رودريجو سانتورو، وبين قوات اليونان بقيادة ثيمستوكليس الذي يقوم بدوره سوليفان ستابلتون، وأرتميسيا التي تقوم بدورها النجمة الفرنسية إيفا جرين.

جدير بالذكر أن موعد عرض الفيلم سيكون في السابع من مارس من العام المقبل في دور العرض الإنجليزية، وكتب السيناريو له المخرج الأمريكي زاك سنايدر وكورت جونستد، عن رواية مصورة للكاتب الأمريكي فرانك ميلر، ويخرجه نوام مورو.

133532_3630429.jpg
>

ملصقات الجزء الثاني من 300

G51eb06fd7c0ca.jpg
>

ملصقات الجزء الثاني من 300

G51eb07007722d.jpg
>

ملصقات الجزء الثاني من 300

G51eb0700bb7e2.jpg
>

ملصقات الجزء الثاني من 300

G51eb0700d9472.jpg
>

ملصقات الجزء الثاني من 300

G51eb070133c0c.jpg
>

ملصقات الجزء الثاني من 300

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة