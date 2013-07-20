بالصور| إطلاق ستة ملصقات دعائية جديدة للجزء الثاني من 300

كتب : عمرو عز الدين منذ 24 دقيقة

خلال مهرجان كوميك كون السنوي 2013، والمقام في مدينة سان دييجو الأمريكية، طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم 300، والذي يحمل عنوان Rise Of An Empire، مجموعة جديدة من الملصقات الدعائية للفيلم، بلغ عددها 6 ملصقات.

وحملت الملصقات الجديدة صورا لشخصيات الفيلم الرئيسية، من بينهم الملك الفارسي زيركسيس والقائد اليوناني ثيمستوكليس وزوجة ملك اليونان ليونايديس، الملكة جورجو، وأرتميسيا.

ويدور الجزء الثاني من الفيلم حول المعركة الكبرى بين جيوش الفرس بقيادة الملك الفارسي زيركسيس، الذي يقوم بدوره رودريجو سانتورو، وبين قوات اليونان بقيادة ثيمستوكليس الذي يقوم بدوره سوليفان ستابلتون، وأرتميسيا التي تقوم بدورها النجمة الفرنسية إيفا جرين.

جدير بالذكر أن موعد عرض الفيلم سيكون في السابع من مارس من العام المقبل في دور العرض الإنجليزية، وكتب السيناريو له المخرج الأمريكي زاك سنايدر وكورت جونستد، عن رواية مصورة للكاتب الأمريكي فرانك ميلر، ويخرجه نوام مورو.



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ملصقات الجزء الثاني من 300



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ملصقات الجزء الثاني من 300



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ملصقات الجزء الثاني من 300



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ملصقات الجزء الثاني من 300



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ملصقات الجزء الثاني من 300



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ملصقات الجزء الثاني من 300