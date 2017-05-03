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رئيس «الدستورية»: لم نتسلم مشروع تعديل قانون المحكمة من النواب

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رئيس «الدستورية»: لم نتسلم مشروع تعديل قانون المحكمة من النواب رئيس «الدستورية»: لم نتسلم مشروع تعديل قانون المحكمة من النواب

التحرير

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أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة لم تتسلم مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية.

وقال عبد الوهاب في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن الدستور ينص على أن البرلمان يرسل القانون للمحكمة لأخذ رأيها فيه وفقا لنص المادة 191 التي نصت على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة"، موضحا أنه فور تسلم المحكمة مشروع القانون الجديد من البرلمان سيتم دراسته وفحصه وإبداء الملاحظات عليه.

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وأحال مشروع القانون المقدم من دعاء الصاوي، و59 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واختص دستور 2014 ولأول مرة المحكمة الدستورية بخمس مواد وهى المواد 191 و192 و193 و194 و195 والتى حدد فيها ماهية المحكمة ومكان انعقادها واختصاصاتها وتشكيلها وكذلك تشكيل هيئة المفوضين بها وترك الدستور لقانون تنظيم العمل بها وفقا للمواد الدستورية.

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التحرير

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