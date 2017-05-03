جابر نصار: "السيسي قال لي نجاحك هو عدم وجود قنبلة غاز في الجامعة"

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم له كل المساعدات خلال فترة رئاسته للجامعة.

وأضاف نصار- أن الرئيس السيسي قال له خلال حفل عيد العلم الذى نظمته الجامعة عام 2014، إن نجاح جامعة القاهرة هو عدم وجود قنبلة غاز داخل الحرم الجامعي.

وأشار نصار إلى أنه رد مكافاته بالجامعة والبالغ قدرها 176 ألف جنيه حبا فى الجامعة ولصالحها وايضا الطلاب.

وأعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عدم ترشحه مجددًا لرئاسة الجامعة، حيث تنتهي فترة رئاسته للجامعة 1 يوليو المقبل.

وقال نصار- في تصريحات صحفية- إنه سيعود إلى التدريس كأستاذ في كلية الحقوق. مؤكدا أنه راضٍ عن ما قدمه أثناء فترة رئاسته.