مناقشة كتاب "الإرهاب المتأسلم" لرفعت السعيد غدًا

كتبت- نسمة فرج:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة كتاب "الإرهاب المتأسلم.. حسن البنا وتلاميذه.. من سيد قطب إلى داعش"، للدكتور رفعت السعيد، ومن إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الخميس بمقر المجلس بساحة الأوبرا.

يشارك في الندوة نخبة من الكتاب، والنقاد، والخبراء، والإعلاميين والمتخصصين، وتتضمن حلمى النمنم، وزير الثقافة، وكلمة للدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ثم عرض للكتاب يقدمه المؤلف الدكتور رفعت السعيد، ويلى ذلك مناقشة المشاركين وفتح باب المناقشة للجمهور.

وتأتى الندوة التى تنظمها وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس، ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي وجه وزير الثقافة بتكثيفها خلال الفترة القادمة والتى تركز على سبل مواجهة ظاهرة الإرهاب والأفكار المتطرفة.​