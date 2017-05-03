أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مناقشة كتاب "الإرهاب المتأسلم" لرفعت السعيد غدًا

Google+ Print
مناقشة كتاب "الإرهاب المتأسلم" لرفعت السعيد غدًا مناقشة كتاب "الإرهاب المتأسلم" لرفعت السعيد غدًا

مصراوي Masrawy

الدكتور رفعت السعيد

كتبت- نسمة فرج:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة كتاب "الإرهاب المتأسلم.. حسن البنا وتلاميذه.. من سيد قطب إلى داعش"، للدكتور رفعت السعيد، ومن إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الخميس بمقر المجلس بساحة الأوبرا.

يشارك في الندوة نخبة من الكتاب، والنقاد، والخبراء، والإعلاميين والمتخصصين، وتتضمن حلمى النمنم، وزير الثقافة، وكلمة للدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ثم عرض للكتاب يقدمه المؤلف الدكتور رفعت السعيد، ويلى ذلك مناقشة المشاركين وفتح باب المناقشة للجمهور.

وتأتى الندوة التى تنظمها وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس، ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي وجه وزير الثقافة بتكثيفها خلال الفترة القادمة والتى تركز على سبل مواجهة ظاهرة الإرهاب والأفكار المتطرفة.​

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

أبرز ما جاء في مناظرة ماكرون لوبان

أبرز ما جاء في مناظرة ماكرون لوبان

فرنسا: ماكرون يتقدم بشكوى قانونية ضد اتهامه بإخفاء ثروته

فرنسا: ماكرون يتقدم بشكوى قانونية ضد اتهامه بإخفاء ثروته

"المؤبد" لخفير نظامي في "اختلاس هيروين بـ 7 ملايين جنيه" بالشرقية

"المؤبد" لخفير نظامي في "اختلاس هيروين بـ 7 ملايين جنيه" بالشرقية