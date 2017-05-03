محافظ السويس يوافق على صرف إعانة شهرية لـ3 أسر

السويس - حسام الدين أحمد:

وافق اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، على صرف مساعدات مالية، لـ 3 أسر تعاني ظروفًا اجتماعية صعبة، وعدم وجود عمل لعائل كل أسرة.

كما وافق اللواء أحمد حامد على صرف معاش الضمان الاجتماعي، لأسرة أخرى؛ نظرًا لحالتهم الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي، بحضور 27 مواطنًا، والقيادات التنفيذية ومديري المديريات.

وقرر المحافظ إحالة شكوى عدد من أهالي منطقة عرب المعمل بحي فيصل، للمستشار القانوني، لبحث إجراءات التمليك وتظلم الأهالي من سعر متر الأرض.

وكلّف "حامد" مدير خدمة المواطنين والمتابعة الميدانية بحصر كافة المشكلات المتعلقة بتوصيل الكهرباء بالأحياء ورفع تقرير بها، وعقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء؛ للتسهيل على المواطنين لتوصيل الكهرباء لمنازلهم.

كما كلّف "حامد" مديرية القوي العاملة بتوفير 6 وظائف للخريجين من شباب السويس بالشركات الاستثمارية والقطاع الخاص، بالإضافة لتوفير 3 وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نسبة الـ 5%.