مسؤول أمريكي يتحدث عن قراره بالكشف عن التحقيق مع كلينتون قبل الانتخابات

واشنطن - (دب أ):

أدلى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بشأن قراره بإبلاغ اللجان ذات الصلة بالكونجرس بشأن التحقيق الجديد في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون في 28 أكتوبر، قبل وقت قصير من الانتخابات التي أجريت عام 2016.

وقال كومي "التفكير في أنه ربما كان لنا بعض التأثيرعلى الانتخابات يصيبني بشعور بالغثيان".