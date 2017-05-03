أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم عقب إعلان البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

شيماء مصطفى

أعلن البنك المركزي في بيان له عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين في الخارج، في الفترة من نوفمبر الماضي عقب قرار تحرير سعر الصرف وحتى شهر مارس من العام الجاري، مشيرا إلى أنها سجلت نحو 8 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 964.8 مليون دولار وتصل نسبتها إلى 13% مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة الزمنية .

ومن المعروف أن تحويلات المصريين في الخارج تمثل أهمية كبرى كمصدر للعملة الصعبة بمصر، وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر العملة الأمريكية في البنوك المحلية، وفضل الكثير من المواطنين التعامل في تغيير العملة الصعبة من البنوك الرسمية بدلا من السوق السوداء، خاصة وأن الفارق في السعر بينهما ليس بالكبير كما كان الحال قبل قرار تحرير سعر الصرف .

وأعلن البنك المركزي المصري أنه سوف يقوم بإعلان حجم الرصيد الاحتياطي لمصر من النقد الأجنبي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سجلت أرصدة الاحتياطي النقدي بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 28.5 مليار دولار، وفي هذا البيان المزمع إصداره سوف يعلن عن حجم الانخفاض أو الارتفاع في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي .

أما عن أهم مكونات العملات الأجنبية في الاحتياطي من الأجنبي بالبنك المركزي المصري، هي الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، وهي تتوزع على أساس الصرف لهذه العملات ومدى ثباتها واستقرارها في السوق الدولي، كما أنها تتغير عن طريق خطة يقوم بوضعها المسؤولين في البنك المركزي.

أما عن أهم وظيفة للنقد الأجنبي في البنك المركزي هي توفير السلع الأساسية للبلاد، وسداد الديون الخارجية بفوائدها، كما أنها تستخدم في مواجهة الأزمات الاقتصادية خاصة في الظروف الصعبة الاستثنائية، ويتكون الاحتياطي من النقد الأجنبي من الذهب والعديد من العملات الدولية المختلفة . أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرفية

البنك سعر الشراء سعر البيع اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 كريدى أجريكول 18.07 18.17 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 مصرف أبوظبي الإسلامي 18.07 18.17 بنك عودة 18.05 18.15 البنك العربي 18.05 18.15 البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 بنك البركة 18.05 18.15 البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 18.05 18.15 المصرف المتحد 18.05 18.15 بنك بلوم 18.05 18.15 بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني 18.05 18.15 البنك المصري الخليجي 18.05 18.15 البنك المصري لتنمية الصادرات 18.05 18.15 البنك المركزي المصري 18.03 18.14 بنك الإسكندرية 18.00 18.10 بنك فيصل الإسلامي 18.00 18.10 البنك العربي الأفريقي الدولي 18.00 18.10 بنك القاهرة 18.00 18.10 بنك قناة السويس 18.00 18.10 البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 بنك مصر 17.95 18.05 بنك التنمية والائتمان الزراعي 17.95 18.05

المصدر : مصرفايف

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