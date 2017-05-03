بالصور.. محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء من محطة انتظار ميناء الغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

وجه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمحطة انتظار ركاب ميناء الغردقة البحري، المنشأة على الطريق الأوسط بجوار إدارة مرور البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

يشار إلى أن محطة انتظار ركاب الميناء بالغردقة تتكون من 6 "باكيات" خاصة بالأوتوبيسات ومطعم مميز و6 مطاعم "تيك أواى" ومحلات تجارية ومبنى إداري واستراحة.

وأشار المحافظ إلى إنشاء تلك المحطة لخدمة المسافرين من جميع أنحاء الجمهورية.