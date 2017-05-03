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بالصور.. ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة

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مصراوي Masrawy

ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة (1)ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة (1)

ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة (2)ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة (2)

ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرةضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة

ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة (4)ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة (4)

ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة (5)ضبط مهربين إثنين و5 عربات دفع رباعي في صحراء الفرافرة (5)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، 5 عربات دفع رباعي بحوزة مهربين إثنين في صحراء الفرافرة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، بضبط شخصين وبحوزتهم 5 عربات دفع رباعي جبلية في صحراء منطقة غرب الموهوب.

وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث مركز شرطة الداخلة، بمحاولة مهربين إدخال سيارات وسجائر مسرطنة عبر الحدود الغربية للبلاد.

وتشكلت قوة أمنية مكبرة معدومة بالمدرعات والمصفحات، بقيادة الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث مركز الداخلة، لتمشيط صحراء منطقة غرب الموهوب الحدودية وبعض الدروب الجبلية والمدقات، التي تصل بين واحتي الفرافرة والداخلة ومنطقة "الكفرة" داخل الجماهيرية الليبية، أسفرت عن ضبط مهربين اثنين من العربان، وبحوزتهم 5 عربات دفع رباعي تستخدم في أعمال التهريب و20 برميل من المواد البترولية ودرجات نارية دون لوحات معدنية.

وكشف محضر الواقعة اعتزام المهربين التوجه إلى الجماهيرية الليبية لشراء كميات كبيرة من السجائر المسرطنة "المقلدة" لماركات محلية وعالمية وأقراص مخدرة لإدخالها للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري.

جرى تحرير المضبوطات، ومحضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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