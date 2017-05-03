الشرطة الدولية توقف بحثها عن الرئيس الأوكراني السابق يانكوفيتش

كييف - (د ب أ):

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" أنها حذفت اسم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش من قائمة المطلوبين لديها.

وبذلك استجابت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، للالتماس الذي تقدم بها محامو الأوكراني يانكوفيتش 66 عاما، حسبما أكد موقع أوكراينسكا براودا الإلكتروني الأوكراني اليوم الأربعاء، نقلا عن مكتب الشرطة الدولية في كييف.

وذكر الموقع أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأوكراني السابق ونجله ألكسندر ذات دوافع سياسية وتفتقد لأدلة.

وكان السياسي الأوكراني قد هرب في فبراير عام 2014 إلى الجارة روسيا بعد احتجاجات استمرت عدة شهور.

وهناك دعاوى قضائية في أوكرانيا ضد يانكوفيتش تتهمه بالخيانة العظمى والرشوة وبالمشاركة في إطلاق النار على عشرات من المتظاهرين الموالين للغرب.