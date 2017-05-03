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تفاصيل مقتل مجند برصاص قاضى رئيس محكمة بمدينة نصر عقب مشادة كلامية بينهما

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تفاصيل مقتل مجند برصاص قاضى رئيس محكمة بمدينة نصر عقب مشادة كلامية بينهما تفاصيل مقتل مجند برصاص قاضى رئيس محكمة بمدينة نصر عقب مشادة كلامية بينهما

أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة بأن قاضى بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ومعار حالياً إلى دولة الكويت قد أطلق الرصاص على مجند يدعى مؤمن سعد أغا ويبلغ من العمر 31 عاماً ومقيم بمنطقة النزهة، وذلك أمام مدخل عقار بشارع متفرع من شارع البطراوى بمنطقة مدينة نصر.

وأكدت المصادر بأن المجند قتل بطلقة فى الصدر من سلاح القاضى عقب حدوث مشادة كلامية بين القاضى وخطيبة المجند وتدعى “بوسى” وتبلغ من العمر 17 سنة، حيث أن القاضى قد اعترض على تواجد هذه الفتاة فى مدخل العقار، والتى أكدت للقاضى بأنها كانت فى طريقها للخروج من المدخل بعدما تقدمت للعمل بإحدى ا لشركات المتواجدة فى هذا العقار.

وقد قام القاضى بتسليم نفسه والسلاح المستخدم فى الواقعة إلى قسم أول مدينة نصر، وقد قامت نيابة شرق القاهرة فى التحقيق فى الواقعة، وقد أمرت النيابة بالتحفظ على القاضى وعلى السلاح المستعمل فى الجريمة وعدد 6 طلقات 9 ميللى من نوعية الرصاصة التى أصابت المجند، وقد أمرت النيابة بتشريح الجثة وطلبت إجراء التحريات اللازمة على الواقعة وملابسات حدوثها.

ونعرض صور المجند مؤمن سعد أغا

 

 

المصدر : مصرفايف

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