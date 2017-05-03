الاتحاد الأوروبي يعلن نظامًا جديدًا في تنفيذ ركلات الترجيح

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه سيتم تجربة نظام جديد في تنفيذ ركلات الترجيح، مشابهة لفكرة الشوط الفاصل في التنس بدلاً من أن ينفذ كل فريق خمس ركلات بالتناوب، وذلك خلال بطولة أوروبا تحت 17 عاما التي انطلقت اليوم الأربعاء في كرواتيا.

النظام الجديد يقتبس فكرة تبديل الإرسال بين لاعبي التنس في الشوط الفاصل، ويعني هذا أن الفريق الأول سيسدد أول ركلة ترجيح ثم سيسدد الفريق الثاني الركلتين الثانية والثالثة على التوالي ثم يعود الفريق الأول لتسديد الركلتين الرابعة والخامسة حتى يسدد كل فريق خمس ركلات.

وقال صناع القرار بالمجلس الدولي لكرة القدم الذي صدق على تجربة النظام الجديد في مارس الماضي إن الأبحاث تبين أن الفريق الذي ينفذ الركلة الأولى في النظام الحالي يحسم الفوز بنسبة 60 %.

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وأضاف الاتحاد الأوروبي: "أن يسدد اللاعب الركلة الثانية في الترتيب (الأولى لفريقه) يضعه تحت ضغط ذهني هائل".

كما أشار إلى أن النظام سيخضع لتجربة أخرى في بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عاما والتي انطلقت في التشيك أمس الثلاثاء.

ومثل النظام الحالي سيجري الحكم قرعة لتحديد المرمى الذي سيسدد عليه اللاعبون، لكنه سيجري قرعة أخرى لتحديد من يسدد أولا ومن يسدد ثانيا.