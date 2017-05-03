أمين: « في استهانة بدم رجال الشرطة.. مانسناش 25 يناير»

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قدّم الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء، التعازي لذويّ شهداء رجال الشرطة، الذين اغتالهم الإرهاب، في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، وهم «النقيبين أيمن حاتم، ومحمد وهبة، وأمين الشرطة محمد شعبان».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن ردود الفعل حول الحادث صدمته، مستكملًا: «في حالة استرخاص واستهانة بدم رجال الشرطة، أما بيحصل حاجة لجنودنا من الجيش في السنة بيكون في رد فعل قوي، والناس كلها بتقف جمب جيشها، لكن نفس الحادث لو حصل مع الشرطة بيكون رد الفعل 1 على 10، رد الفعل ده مش طبيعي، الدم واحد، والاستشهاد من أجل الوطن واحد، الموت مش بيفرق بين جيش وداخلية».

تابع: «هو لسه في سواد من ناحية الشعب تجاه الداخلية؟ لسه في احتقان من أيام 25 يناير؟ ما إحنا اكتشفنا إنهم مش هما اللي قتلوا وقناصة الإخوان اللي عملوها، ووقفتهم جمبنا في 30 يونيو تؤكد أنهم مؤسسة وطنية، وهما أكثر من يفقدوا شهداء، عايزين إيه تاني عشان تحسوا بأنهم مؤسسة وطنية؟ ليه حالة الاسترخاص والبلادة دي؟ هي الداخلية إسرائيل؟ وكأن في ناس بتقول يستاهلوا ومن عمايلهم، ومن يقول ذلك يفعل جريمة».

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استكمل: «وقت الأزمات نجري ونقول ألحقونا يا داخلية، لكن وإحنا في أمان نقول الداخلية دول بلطجية، وبيموتوا بسبب التقصير الأمني، بلاش نبقى زي الدبة اللي قتلت صاحبها غباءً، يا ريت نحس إننا كده بنخون الواجب».