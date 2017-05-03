اجتماع مغلق بين رئيسي البرلمان والوزراء لمناقشة قانون الاستثمار

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يعقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مغلقًا، مع رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بحضور عدد من قيادات ائتلاف "دعم مصر".

وكشفت مصادر برلمانية، أن لقاء رئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، يهدف لرأب الصدع بين الحكومة والمجلس بعد الخلافات الشديدة التي وقعت باللجنة الاقتصادية، بين نواب اللجنة من ناحية، ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، من ناحية أخرى، بسبب المواد الخلافية بقانون الاستثمار.

يأتي ذلك عقب أن الشكوى التي قدمها النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، ضد طريقة تعامل وزير المالية، مع أعضاء اللجنة.

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار، مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة ووزير المالية.

بدأت المشادة باعتراض وزير المالية، على مطالبة رئيس اللجنة بضرورة الإسراع في الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من قانون الاستثمار، التي أحالها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها بناء على طلب الحكومة.

وعقب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على اعتراض الوزير، قائلًا: "إن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، حيث يدرج القانون على جدول جلسات المجلس"، وهو ما رد عليه وزير المالية، قائلًا: "إنه ليس من المنطقي أن نسرع في عمل اللجنة.

وقال غلاب ردًا على وزير المالية: "إنت بتعلي صوتك علينا ولا إيه، ده مش أسلوب".

وتضامن النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة، مع انتقاد وكيل اللجنة، قائلًا: "هو مش قاعد في الوزارة علشان يعلي صوته علينا".

من ناحيته حاول عمرو غلاب، رئيس اللجنة، تهدئة النواب مطالبًا إياهم بالهدوء، كما تدخل بعض النواب لتهدئة الاجتماع بعدما شهد حالة من التوتر والقلق.