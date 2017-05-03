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نقيب البيطريين: قدمت للرئاسة أسباب رفضنا تعديلات «مزاولة الصيدلة»

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نقيب البيطريين: قدمت للرئاسة أسباب رفضنا تعديلات «مزاولة الصيدلة» نقيب البيطريين: قدمت للرئاسة أسباب رفضنا تعديلات «مزاولة الصيدلة»

التحرير

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قال خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، اليوم الأربعاء، إنه التقى مستشار رئيس الجمهورية، اللواء أحمد جمال الدين، وسلمه مذكرة توضح أسباب رفض "البيطريين" لمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يناقش حاليا داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، لافتا إلى أن أكثر من 10 آلاف طبيب بيطري سيتضررون من القانون؛ وأنهم سيتعطلون عن العمل بعد صدور القانون.

مؤتمر نقابات مهنية لرفض تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

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وأضاف، في تصريحات لـ"التحرير"، على هامش المؤتمر الطارئ للنقابات المهنية المتضررة من مشروعات القانون، أن رئاسة الجمهورية لم ترد على المذكرة حتى الآن، لافتًا إلى إرسال خطابات لـ600 نائب من أعضاء مجلس النواب خطابات لرفض القانون بصيغته الحالية.

ويذكر أن 5 نقابات مهنية أعلنت رفضها اليوم لمشروع القانون، وهي "البيطريين والأطباء والأسنان والعلميين والزراعيين"، موجهة رسالة إلى رئيس مجلس النواب؛ لوقف جلسات مناقشة مشروع القانون، لحين السماح لتلك النقابات بحضور جلسات استماع حوله.

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التحرير

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