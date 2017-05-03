استجابة لـ«التحرير».. عشماوي يصرف رواتب عمال الخدمات بمدارس القليوبية

التحرير

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خاطب اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم الأربعاء وزيري المالية والتربية والتعليم لتدبير مبالغ لصرف رواتب ومكافأة الامتحانات للموظفين المتعاقدين على بند 2/3 أجور والتي لم تصرف منذ ٥ أشهر.

جاء ذلك استجابة لما نشرته التحرير تحت عنوان (وقف رواتب عمال مدارس كفر شكر منذ 5 أشهر.. و«التعليم»: الصرف خلال أيام).

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وكان محمد حسن، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم قال لـ "التحرير"، إنه تم إعداد مذكرة بالموضوع، وعرضها على وكيل الوزارة طه عجلان، واتخاذ إجراءات فعلية بشأنها، لافتا أنه تجري متابعة مستمرة مع التوجيه المالي والإداري بالمديرية لصرف رواتب العمال خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع معاناتهم.