أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

استجابة لـ«التحرير».. عشماوي يصرف رواتب عمال الخدمات بمدارس القليوبية

Google+ Print
استجابة لـ«التحرير».. عشماوي يصرف رواتب عمال الخدمات بمدارس القليوبية استجابة لـ«التحرير».. عشماوي يصرف رواتب عمال الخدمات بمدارس القليوبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

خاطب اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم الأربعاء وزيري المالية والتربية والتعليم لتدبير مبالغ لصرف رواتب ومكافأة الامتحانات للموظفين المتعاقدين على بند 2/3 أجور والتي لم تصرف منذ ٥ أشهر.

جاء ذلك استجابة لما نشرته التحرير تحت عنوان (وقف رواتب عمال مدارس كفر شكر منذ 5 أشهر.. و«التعليم»: الصرف خلال أيام).

شاهد أيضا

وكان محمد حسن، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم قال لـ "التحرير"، إنه تم إعداد مذكرة بالموضوع، وعرضها على وكيل الوزارة طه عجلان، واتخاذ إجراءات فعلية بشأنها، لافتا أنه تجري متابعة مستمرة مع التوجيه المالي والإداري بالمديرية لصرف رواتب العمال خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع معاناتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»