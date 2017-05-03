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نشأت الديهي: الصحفيون يعيشون حياة كريمة و«مفيش حد بيتسجن»

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نشأت الديهي: الصحفيون يعيشون حياة كريمة و«مفيش حد بيتسجن» نشأت الديهي: الصحفيون يعيشون حياة كريمة و«مفيش حد بيتسجن»

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، مساء الأربعاء، إنه لم يتم القبض على الصحفيين في أبدًا، متسائلًا: «من هم الصحفيين الذين تم القبض عليهم ظلمًا وقهرًا؟».

أضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن «كل الصحفيين في مصر يعبرون عن آرائهم بكل حرية، متابعًا: «عاوزين نشوف الجورنال اللي اتقفل، ونشاهد الأقلام التي تم قصفها، هناك صحفيين معارضين في بعض الجرائد ولكن حتى الآن لم يتم التحكم في آرائهم ويعيشون حياة صحفية كريمة».

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وهاجم الديهي، نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، بعد قوله إن الجميع في العالم يحتفل بيوم الصحافة إلا مصر، قائلًا إن «في عهده كنقيب الصحفيين تستر علي مجموعة من المطلوبين للعدالة في النقابة، وتم استغلاله من فصيل معين بين أربعة حوائط، وكان دائمًا في النقابة يستمع لصوت واحد فقط».

وتابع «الدليل عن أن قلاش لم يحكم النقابة بطريقة سليمة ومنحاز لفئة معينة وكان يعاني منه الكثير من الصحفيين، أن عندما جاءت الانتخابات في النقابة ذهب جميع الصحفيين لاختيار نقيب يمثلهم جميعًا ولا يكون ممثل فئة واحدة، ولو يحيى قلاش عاوز يمثل فصيل سياسي يروح يقدم في حزب، ولكن تبقى النقابة خاصةً لكل الصحفيين بعيدة عن الآراء السياسية».

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