النقابات المهنية: تعديلات «مزاولة الصيدلة» تضر صحة المواطن و«جيبه»

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عقدت نقابة الأطباء، المؤتمر الثاني داخل "دار الحكمة"، لرفض مشاريع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الجاري مناقشتها على مدار 3 أيام متتالية داخل مجلس النواب، بحضور نقابة الصيادلة، في غياب النقابات المهنية الأخرى.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن لجنة الصحة بالبرلمان التي ناقشت هذه المشاريع الجديدة لم تقم بإرسالها للنقابات المهنية الأخرى "الأطباء البشريين والبيطرين والأسنان والعلميين والزراعيين"، بل رفضت حضور ممثليها لجلسات المناقشة واكتفت بحضور نقيب الصيادلة فقط على أن تقوم باقى النقابات المهنية بإرسال مذكرات إبداء الرأي.

وأوضح الدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء مصر، أن مشاريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المطروحة للنقاش حاليًا داخل لجنة الصحة بمجلس النواب دون الرجوع إلى النقابات المهنية، تضر بصحة المواطن والثروة الحيوانية بصورة كبيرة.

وأكد الطاهر، على هامش مشاركته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بـ"دار الحكمة"، أن الهدف ليس الصراع بين النقابات، إنما النظر إلى صحة المواطن، حيث أنه بموجب هذه المشاريع المطروحة سوف يُسمح للصيدلى بصرف أدوية للمواطن ويقوم بالإسعافات الأولية في حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن هذا الأمر خطير جدا بحسب تعبيره، فالأطباء أنفسهم يعتبرون أن حالات الطوارئ من أخطر ما يتم التعامل معه، متسائلا: "كيف يتم ترك هذه الأمور إلى غير الأطباء؟".

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وأضاف أن مراكز الإتاحة الحيوية التى تقوم بإجراء تجارب الأدوية الحديثة سيتم إسنادها كذلك إلى الصيادلة إلى جانب بيع وتداول الأدوية البيطرية وهذه النقاط والتى يشتمل عليها مشاريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمثل خطرًا بالغًا على الثروة الحيوانية وليس ذلك فقط.

وتابع أن التعديل الجديد يسمح للصيدلى بتركيب الأدوية دون الالتزام بوضع اسم الصيدلية على الدواء وهذا يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطن الذى سيتناول دواء يعتبر مجهول المصدر.

وأشار الطاهر إلى أن مشاريع القانون المطروحة للنقاش ترفع من أرباح الصيدلى إلى 25% والموزعين لـ 8% وهذا يؤثر على سعر الدواء الذي يتحمل فاتورته المواطن المصرى المريض.

يذكر أن النقابات المهنية الأربعة عقدت مؤتمرا صحفيا الاثنين الماضي، وطالبت من خلاله بضرورة حضور ممثل عن كل نقابة لجلسات النقاش أسوة بنقابة الصيادلة.

وأوصت بضرورة إصدار خطابات رسمية من كل نقابة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، للمطالبة بوقف مناقشة هذه المشاريع حتى استيفاء النقاش والحوار الكامل بشأنها.