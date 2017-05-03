عروس تطلب الخلع: صفعني لأنني قبلت ابن خالتي الشاب.. غيرته لا تحتمل

شيماء مصطفى

"غيرته لا تحتمل... وصفعني لأنني قبلت ابن خالتي عندما جاء لتهنئتنا بالزواج".. بهذه العبارة بررت "هناء ع." (27 سنة)، ربة منزل، لمحكمة الأسرة بزنانيري طلبها الخلع من زوجها بعد أسبوع فقط من زفافهما.

تقول ''هناء'': بعد خطبة استمرت عام ونصف تزوجت من ''محمد أ.'' 35 سنة، ويعمل في إحدى شركات الدهانات، وكان جاداً وصارماً لأقصى درجة، ولكنني كنت متفهمة، قبل أن تضيف: بعد زفافنا بدأ الأهل والأقارب في زيارتنا تدريجياً كالمعتاد، وعندما جاء ابن خالتي (21 سنة)، في اليوم السابع من الزواج احتضنته وقبلته بمنتهى التلقائية، ولكنني ذهلت من رد فعل زوجي تجاهه، حيث قام بالصياح في وجهه ونهرني وصفعني أمامه، وطرده خارج المنزل.

وبررت الزوجة ما فعلته: ''دا ابن خالتي ومتربي معايا وزى أخويا وأنا معملتش حاجة غلط علشان تعمل اللى انت عملته ده''، متابعة: طلبت وقتها الطلاق منه، ولكنه رفض، وأكد لي أنه سيقوم باستدعاء أهلي ولن يتراجع عن عقابي عقاباً شديداً لكي لا أقوم بتكرار ما قمت به مرة أخرى، ولكني صممت على ترك المنزل والتوجه إلى بيت أسرتي.

وأضافت الزوجة: ذهبت إلى منزل أهلي وحكيت لهم ما حدث من زوجي، تجاهي وابن خالتها، وحاولوا إثنائي عن قراري، ولكنني كنت مصممة على الطلاق.

لم تفلح كل محاولات الصلح بين الزوجين، وتوجهت "هناء" الى محكمة الأسرة بزنانيري ورفعت دعوى خلع ضد زوجها، ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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