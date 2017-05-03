غضب بسبب تصوير عملية جراحية لشاب بمنطقة حساسة في البحيرة..صور

شيماء مصطفى

سمحت مستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بتصوير عملية جراحية لشاب بداخل حجرة العمليات، في انتهاك صارخ لحرمة المريض.

وسادت حالة من الاستياء بين أهالى مركز ومدينة أبو المطامير بعد انتشار مقاطع العملية الجراحية في مناطق حساسة دون موافقة المريض أو إلعامه مسبقا.

وكان الدكتور شعبان عبد الهادى طبيب أشعة، يجري عملية فتح خراج لشاب فى منطقة حساسة، وتداول نشطاء الفيس بوك صور إجراء العملية وسط اشمئزاز واستياء شديد منتقدين قيام دكتور اشعة باجراء هذه العملية، وعدم تعقيم المريض أثناء إجراء العملية - بحسب التعليقات - أو تجهيز الشاب وتجريده من "البنطلون" ضمانا لعدم تلوث الجرح.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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