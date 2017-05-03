اعرف جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى 2017 الترم الثانى للشهادة الإبتدائية بجميع المحافظات

شيماء مصطفى

إمتحانات الشهادة الإبتدائية، تنطلق بعد أيام قلائل إمتحانات الصف السادس الإبتدائى، وذلك للفصل الدراسي الثاني، ويتطلع الطلاب لمعرفة مواعيد الإمتحانات حسب كل محافظة، وسوف نتابع معكم لوضع لكم جدول الإمتحان بمجرد اعتماده من السيد المحافظ، ليكون جاهز أمام الطلاب لطباعته والتعرف على ترتيب المواد الدراسية طبقاً للجدول المقرر.

واستعدت مديريات التربية والتعليم بتأمين لجان الإمتحانات على مستوى الجمهورية، ووضع اللمسات الأخيرة وطبع الإمتحانات من أجل تجنب تعطيل الطالب عن حقه فى دقيقة من وقت الإمتحان، كما يقوم الطلاب بالمراجعة النهائية على المواد قبل ليلة الإمتحان.

وصرح مسئول بداخل وزارة التربية والتعليم أن الإمتحان سيكون موحد على مستوى كل محافظة، وسوف يتناول جزئيات المنهج بشكل كامل، وسوف يتناسب مع مستوى الطالب المتوسط، ولن تخرج نقاط الإمتحان عن الكتاب المدرسي، وطلب منهم الإهتمام بنماذج الإمتحانات المقررة فى كل كتاب مدرسي.

وننشر لكم جدول إمتحانات الصف السادس الإبتدائى لجميع المحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، الشرقية، القليوبية،

جدول إمتحانات الشهادة الإبتدائية محافظة القاهرة:

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول إمتحانات الصف السادس الإبتدائى كالتالى؛

الأحد 7/5/2017: اللغة العربية والخط والإملاء.

الأثنين 8/5/2017: الرياضيات، التربية الدينية.

الثلاثاء 9/5/2017: العلوم.

الأربعاء 10/5/2017: الدراسات الإجتماعية.

الخميس 11/5/2017: اللغة الأجنبية.

محافظة الجيزة تنشر جدول الصف السادس 2017:

مصر 60 المصدر :

شبكةعيونالإخبارية

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