تفاصيل لقاء رئيس الوزراء وعلي عبد العال بمقر البرلمان اليوم

كتب- أحمد علي:

وصل منذ قليل، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لمقر مجلس النواب للقاء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وكشفت مصادر، أن اللقاء يأتي للنقاش حول قانون الاستثمار، الذي من المقرر أن ينتهي المجلس من إقراره غدًا.

حضر اللقاء قيادات من ائتلاف "دعم مصر" واللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

وعقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعًا اليوم بحضور ثلاث وزراء هم: وزير المالية، ووزير الاتصالات، والتجارة، بالإضافة إلى وزير شئون النواب، لحسم المواد الأربعة المؤجلة من قانون الاستثمار.

وكان البرلمان انتهى من مناقشة ٨٨ مادة من قانون الاستثمار وأحل ٤ منها بناء على طلب الحكومة، فيما طالبت الحكومة اعادة المداولة على بعض المواد الأخرى.