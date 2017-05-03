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نائب وزير الزراعة: ندرس تغليظ عقوبة المعتدين على بحيرة البرلس

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نائب وزير الزراعة: ندرس تغليظ عقوبة المعتدين على بحيرة البرلس نائب وزير الزراعة: ندرس تغليظ عقوبة المعتدين على بحيرة البرلس

مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ مع نائب وزير الزراعة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، إنه يجري الإعداد من الناحية القانونية والتشريعية، لتغليظ العقوبة للمعتدين على بحيرة البرلس، وبخاصة للمخالفين في عمليات الصيد الجائر بتلك البحيرة.

وأضافت "محرز" أن الوزارة تقدم كل الدعم للصيادين، وخلال الفترة القادمة، يجري التعاون بينها ومحافظة كفر الشيخ، في كل المجالات، خاصة أن المحافظة تسهم بنسبة 40% من الناتج القومى للأسماك، وتصنيفها أولى محافظات الجمهورية، إنتاجـًا للحاصلات الزراعية.

وكشف محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 428 قرار إزالة، على المسطح المائى لبحيرة البرلس، بإجمالى مساحة 1129 فدانًا من نهاية فبراير الماضي وحتى اليوم، وتزويد المسطحات المائية بالمعدات اللازمة.

وأوضح المحافظ أنه جارٍ منع التعديات ليلاً من خلال تزويد شرطة المسطحات، بمعدات ذات مواصفات، أمنية قياسية، تساعد على تنفيذ عمليات الإزالة والتصدى للمخالفات ليلاً.

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مصراوي Masrawy

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