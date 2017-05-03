رسمياً| استبعاد 5 فئات من صرف المقررات التموينية في شهر رمضان.. وبدء تسجيل المواليد الجدد من عُمر عامين عبر هذا الرابط

شيماء مصطفى

أكد “رأفت القاضي”، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، خلال تصريحات صحفية، بأن هناك عددًا من الفئات الاجتماعية المستبعدة من صرف مقررات البطاقات التموينية من الدعم السلعي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح “القاضي”، بأن هذه الفئات تشمل:

المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية وهم لها مستحقون لعدم فتح باب الإضافات الجديدة للبطاقات.

وأصحاب بطاقات بدل الفاقد والتالف التي لم يتم إصدارها من قبل شركات الكروت الذكية.

وأصحاب البطاقات من الفئات الأولى بالرعاية سواء من المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة أصحاب المعاشات والعاملة غير الموسمية والعمالة الزراعية.

وحالات الفصل الاجتماعي للمواطنين من بطاقات ذويهم التي لم يحصلوا على البطاقات من الجهة المنفذة.

كما أشار رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إلى استبعاد أيضاً، بطاقات القائمة السوداء التي لا يتم الصرف بها لوجود بطاقة تحمل رقم الصرف في مكان اَخر.

تسجيل المواليد الجدد

ومن ناحية أخرى، أكد “محمود عبدالعزيز”، وكيل أول وزارة التموين، بأنه تم تسجيل بيانات مليون و200 ألف مولود جديد عبر موقع دعم مصر حتى الآن، وأنه يتم تسجيل المواليد الجدد البالغين من العمر من عامين على الأقل وحتى الـ 16 عام بالأكثر على البطاقات التموينية في الوقت الحالي.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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