الأمم المتحدة تدعو إلى" تحقيق فوري" حول شن غارات جوية في سوريا

موسكو - (د ب أ):

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن المنظمة الدولية تدعو الى إجراء "تحقيق فوري" بشأن الضربات الجوية الأخيرة في سوريا.

وأضاف دي ميستورا للصحفيين بشأن محادثات السلام السورية في كازاخستان" ندعو إلى إجراء التحقيق الفوري واتخاذ اجراءات فورية لضمان عدم شن أي ضربات".

وأكد دي ميستورا " أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ ازاء تقارير تتحدث عن التصعيد في سوريا، بما في ذلك التقارير المزعومة عن الغارات الجوية".

وأضاف أن "المقترحات الرامية إلى نزع فتيل التصعيد تخضع لنقاش جاد للغاية".