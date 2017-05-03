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محافظ القليوبية: توفير 5 ملايين جنيه لحل أزمة رواتب العاملين المؤقتين بالمدارس

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محافظ القليوبية: توفير 5 ملايين جنيه لحل أزمة رواتب العاملين المؤقتين بالمدارس محافظ القليوبية: توفير 5 ملايين جنيه لحل أزمة رواتب العاملين المؤقتين بالمدارس

مصراوي Masrawy

اللواء محمود عشماوي

القليوبية - أسامه علاء الدين:

نجح اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، في حل أزمة عدم صرف مرتبات العاملين المؤقتين بالمدارس، بعد اتصالات مكثفة أجراها مع وزير المالية والتربية والتعليم.

وقال "عشماوي" في تصريحات صحفية، إنهم دبروا 5 ملايين جنيه، لصرف جميع المرتبات المتأخرة للعاملين حتى شهر رمضان المقبل.

وأشار طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى انتظارهم وصول شيك بالمبلغ، الذي أعلن عنه المحافظ، من وزارة المالية قريبا، لتبدأ إجراءات الصرف. موضحًا أن القرار سيستفيد منه 4280 عاملًا على مستوي القليوبية.

كان محافظ القليوبية، قد تلقي العديد من شكاوى عمال الخدمات، بمدارس المحافظة، المتعاقدين على بند 2/3 أجور "موسميين" من عدم صرف رواتبهم المتأخرة، بالإضافة إلى عدم صرف مكافأة الامتحانات، حيث إن جميع الإدارات التعليمية تعاني عجزًا شديدًا في صرف مرتبات هؤلاء العمال.

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