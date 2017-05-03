بأمر المحافظ.. وقف التعامل على أرض حوض الـ٦ آلاف فدان بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بوقف التعامل على قطعة أرض بحوض الـ٦ آلاف فدان بنطاق حي غرب، وفسخ التعاقد عليها، لتعارضها مع حرم الطريق الصحراوي.

وقال "سلطان" خلال تفقده قطعة الأرض، إن التعاقد على تلك الأرض مخالف للقانون، ويتعارض مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ أنه سيخاطب رئيس هيئة الثروة السمكية والمسئولين بالقرار الجديد، مشيرًا إلى وضع لافتة بمنع التعامل نهائيًا على الأرض فضلًا عن إقامة سور لحمايتها من التعديات.

وشدد المحافظ على رئيس حي غرب برفع الأتربة والمخلفات من طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي بصفة دورية، والاهتمام بإنارة كافة الأعمدة، والصيانة المستمرة لها، والعمل على زيادة المساحة الخضراء.