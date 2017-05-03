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ننشر الصور الأولى للمجند ضحية رئيس محكمة بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

المجند مؤمن سعد أغا (1)المجند مؤمن سعد أغا (1)

المجند مؤمن سعد أغا (2)المجند مؤمن سعد أغا (2)

المجند مؤمن سعد أغا (3)المجند مؤمن سعد أغا (3)

المجند مؤمن سعد أغا (4)المجند مؤمن سعد أغا (4)

كتب – فتحي عمر:

حصل مصراوي على صور المجند مؤمن سعد أغا، 23 سنة، مُقيم بمنطقة النزهة، والذي قُتل برصاصة في الصدر خرجت من سلاح قاضي، بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف مساء أمس عقب مشادة كلامية بينهما.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قاضيًا بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ومعارًا إلى دولة الكويت، أطلق الرصاص على مجند، أمام مدخل عقار بشارع فرعي من شارع البطراوي، بمنطقة مدينة نصر.

وأكد المصدر– الذي فضل عدم ذكر اسمه – في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المجند يُدعى، مؤمن سعد أغا، 23 سنة، مُقيم بمنطقة النزهة، قُتل بطلقة في الصدر، عقب مشادة كلامية بين القاضي وخطيبة المجند وتدعى "بوسي"، 17 سنة، بسبب اعتراض القاضي على تواجدها بمدخل العقار، والتي أكدت له أنها كانت في طريقها للخروج من العقار بعدما تقدمت للعمل بإحدى الشركات المتواجدة بالعقار.

وأوضح المصدر، أن القاض قام بتسليم نفسه والسلاح المستخدم في الواقعة لقسم أول مدينة نصر، مشيرًا إلى أن نيابة شرق القاهرة تحقق في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على القاضي والسلاح، و6 طلقات 9 ملي من نوعية الرصاصة التي أصابت المجني عليه، وأمرت بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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